اخبار العالم

إصابة 22 شخصاً جراء انفجار في مدينة نورمبرج الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب ما لا يقل عن 22 شخصاً في انفجار وقع في منطقة الحلبة في مضمار نوربورجرينج لسباق السيارات في ألمانيا مساء الجمعة قبيل سباق كأس الرور الذي يستمر لمدة ست ساعات.

وقال متحدث باسم بطولة "في ال ان للتحمل" على حلبة نوربورجرينج إن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بمروحية إنقاذ.

وقالت الشرطة إن أحد المصابين أصيب بإصابات بالغة بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة. ووفقا للتحقيقات الأولية، وقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة خلف ممر للصيانة، ويعتقد أنه ناجم عن أسطوانة غاز مضغوطة. وقال المنظمون إن السباق سيقام في موعده المقرر اليوم السبت.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا