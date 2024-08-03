القوات الأمريكية تتجه نحو إسرائيل لمنع هجوم إيران

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأميركي يعيد تموضع الأصول وينقل قدرات دفاعية إضافية إلى الشرق الأوسط للدفاع ضد أي هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران.

تحركات أمريكا في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل من إيران

وأكدت تقارير صحفية أمريكية اليوم السبت أن هذه التحركات تأتي بعد أن تعهد المرشد الأعلى لـ إيران آية الله علي خامنئي وزعيم حزب الله حسن نصر الله بالرد بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية وقائد حزب الله الكبير فؤاد شكر هذا الأسبوع.

أضافت التقارير أن هنية اغتيل في هجوم وقح على مسكن في إيران تم تأمينه من قبل الحرس الثوري الإسلامي في البلاد. لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها، لكن المسؤولين الأميركيين اعترفوا سراً بأنها كانت وراء القتل، وقال مسؤولون إن واشنطن لم تكن على علم بالعملية مسبقًا ولم يكن لها دور فيها.

قُتل شكر في غارة جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت ردًا على هجوم في نهاية الأسبوع الماضي في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل والذي أسفر عن مقتل العديد من الأطفال أثناء لعبهم في ملعب لكرة القدم.

لقد جعلت الأحداث المنطقة أقرب إلى صراع كامل ربما أكثر من أي وقت مضى منذ بدأت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس قبل 10 أشهر.

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن الكثير حول كيفية استعدادهم لاحتمال وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض قال مساء الخميس إن الرئيس بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد التزامه بأمن إسرائيل "ضد جميع التهديدات من إيران.

وقال بيان موجز يلخص مكالمة بايدن ونتنياهو: "ناقش الرئيس الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل عمليات نشر عسكرية دفاعية أمريكية جديدة".

ورفض المسؤولون الأميركيون في كل من البنتاغون والبيت الأبيض الخوض في تفاصيل ما تتضمنه هذه الانتشارات الدفاعية، لكن الجيش الأميركي لديه مجموعة واسعة من الطائرات والدفاعات الصاروخية الباليستية والسفن الحربية في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي إن حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت وخمس سفن حربية أخرى على الأقل انتقلت في اليومين الماضيين من الخليج الفارسي إلى خليج عمان، تاركة إياه قبالة سواحل إيران لكنها تتحرك في اتجاه إسرائيل إذا أبحرت غربا حول اليمن باتجاه البحر الأحمر.