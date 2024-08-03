نائب الرئيس السابق يتعهد بالانتقام لاستشهاد المستشار العسكري لـ إيران

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد مخبر، نائب الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية، اليوم السبت، إن إيران ستنتقم لاستشهاد المستشار العسكري للبلاد.

نائب ريس إيران السابق يتعهد بالانتقام من إسرائيل

وفي رده على استشهاد ميلاد بيدي، المستشار العسكري في سوريا ولبنان، قال في تصريحات لوكالة إيرنا إن إيران ستنتقم لاستشهاد الشاب الإيراني.

وقال نائب الرئيس السابق لـ إيران إن الإيراني المتوفى ضحى بحياته على طريق محور المقاومة.

وقال نائب الرئيس السابق لـ إيران إن الإيرانيين من خلال إقامة مراسم تذكارية مختلفة، أبدوا احترامهم للشخصيات التي استشهدت مؤخرًا، بما في ذلك زعيم حماس إسماعيل هنية وميلاد بيدي.

وأشار إلى أن هذا يدل على أن الأمة الإيرانية تولي أهمية قصوى للاستشهاد.

استشهد ميلاد بيدي في غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، قُتل مع فؤاد شكر، أحد كبار شخصيات حركة المقاومة لحزب الله، بالإضافة إلى خمسة مدنيين وثلاث نساء وطفلين.

يذكر أن قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأميركي يعيد تموضع الأصول وينقل قدرات دفاعية إضافية إلى الشرق الأوسط للدفاع ضد أي هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران.

تحركات أمريكا في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل من إيران

وأكدت تقارير صحفية أمريكية اليوم السبت أن هذه التحركات تأتي بعد أن تعهد المرشد الأعلى لـ إيران آية الله علي خامنئي وزعيم حزب الله حسن نصر الله بالرد بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية وقائد حزب الله الكبير فؤاد شكر هذا الأسبوع.

أضافت التقارير أن هنية اغتيل في هجوم وقح على مسكن في إيران تم تأمينه من قبل الحرس الثوري الإسلامي في البلاد. لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها، لكن المسؤولين الأميركيين اعترفوا سراً بأنها كانت وراء القتل، وقال مسؤولون إن واشنطن لم تكن على علم بالعملية مسبقًا ولم يكن لها دور فيها.

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن الكثير حول كيفية استعدادهم لاحتمال وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض قال مساء الخميس إن الرئيس بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد التزامه بأمن إسرائيل "ضد جميع التهديدات من إيران.

وقال بيان موجز يلخص مكالمة بايدن ونتنياهو: "ناقش الرئيس الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل عمليات نشر عسكرية دفاعية أمريكية جديدة".