شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية المستمرة للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

تستمر حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، في سابع أيام حملة "إيد واحدة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن جهود تنفيذ "ايد وحدة"، نجحت صناع الخير عضو التحالف في إجراء 100 عملية جراحة عيون مختلفة للاسر الاولى بالرعاية بقرى محافظتي الفيوم والمنيا

وتمت عمليات جراحات العيون داخل افضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى جراحات العيون بالقاهرة وعلى أيدى نخبة من كبار جراحى العيون، العمليات تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، تركيب عدسة، إزالة ظفرة مع ترقيع، وإزالة مياه زرقاء، شبكية وحول، جراحة كيس دمعي مع تركيب أنبوب، و جراحة بنائية للجفن.

وتستمر جمهود التحالف الوطني في حملة "ايد واحدة" والتي تتعاون فيها مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر، للوصول لخدمة مليون ونصف من اهالينا بشكل شامل اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا.