شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إطلاق 100 يوم صحة للعام الثانى تأكيد على اهتمام الدولة بدعم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي، وحرصه على الإعلان عنها من مدينة العلمين الجديدة، للتأكيد على أن مصر تسير على درب التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات دون تراجع.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ودعمهم بكافة الوسائل التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتلبي احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها ملف الصحة، مشددا على أن مبادرة 100 يوم صحة، التي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي، خطوة إيجابية تأتي إستكمالًا لجهود الدولة لدعم الرعاية الصحية وإضافة قوية لسلسلة من المبادرات الصحية التى أحدثت فارقا في حياة المصريين مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي، وغيرها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تقدم 70 % من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض، بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية طوال فترة عملها، موضحا أن المبادرة ستساهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات.

ونوه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بأن المبادرة تستهدف بالأساس تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورا بكل المبادرات، حيث تقدم خدماتها عبر القوافل المتنقلة، التى تجوب جميع المحافظات، فضلا عن رفع التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، والمساهمة في الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.