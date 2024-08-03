إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في دارته، في حضور الأسقف المعاون لأبرشية بيروت البطريركية المطران كريكور باديشاه ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
وقد وجه البطريرك ميناسيان دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة في حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر اغاجانيان الذي سيقام في الثاني عشر من ايلول المقبل في ساحة الشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناسيان زار ميقاتي ودعاه للمشاركة في استقبال جثمان الكاردينال اغاجانيان في أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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