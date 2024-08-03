التقدمي الاشتراكي: لمراعاة المعدلات الطبيعية لإيجارات شقق النازحين من الجنوب

اشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى انه "يجدد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته جميع المالكين والمعنيين إلى مراعاة المعدلات الطبيعية لأسعار إيجارات الشقق والمنازل التي يستأجرها النازحون من أبناء الجنوب، والتعامل مع مقتضيات هذه المرحلة بمنتهى التضامن الوطني والاجتماعي والإنساني".

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