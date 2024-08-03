اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة السفري - البقاع وأوقفت المواطن (ز. ش.) أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة)، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين، ومبالغ مالية مزورة، وعددًا من السبائك الذهبية المزيفة. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص"

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن في بلدة السفري - البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.