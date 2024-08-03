الحرس الثوري: اغتيال هنية تم عبر إطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة سكن الضيوف

اشار الحرس الثوري الايراني في بيان رقم 3 بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية"، الى ان من صمم هذا الإجراء ونفذه اسرائيل وبدعم من الحكومة الأميركية المجرمة.

ولفت بيان الحرس الثوري الى انه وبحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.

واردف "في النهاية تم التأكيد على ذلك؛ إن سفك دماء إسماعيل هنية أمر مؤكد، وسيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة وهو "العقاب الشديد" في الزمان والمكان والكيفية المناسبة".