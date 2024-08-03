تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر الكثير من المواطنيين في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

تظاهرات في لندن لوقف إطلاق النار في غزة

وتوجه ناشطون مؤيدون لفلسطين إلى لندن للمشاركة في المسيرة الوطنية من أجل فلسطين تحت شعار اطلب من ستارمر التوقف عن تسليح إسرائيل، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

يشيد منظمو المظاهرة، تحالف أوقفوا الحرب في غزة (STWC)، بقرار حزب العمال بإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتخلي عن اقتراح بمنع مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، ووصفوا هذه التحركات بأنها انتصارات لحركتهم.

لكنهم يدعون الحكومة إلى المضي قدمًا وتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى الدولة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة.

أدان الناشطون المناهضون للحرب الغارة الجوية الأخيرة في لبنان التي قتلت 12 شابًا، وحذروا من أن تصرفات إسرائيل تخاطر بتصعيد الصراع الإقليمي الأوسع مع عواقب وخيمة.

وقال الناشطون: "باعتبارنا حركة، يتعين علينا أن نرفع أصواتنا لمنع المزيد من التصعيد في لبنان والدعوة إلى إنهاء المعاناة في غزة على الفور".

ويسير المتظاهرون من بارك لين إلى داونينج ستريت في الساعة 12 ظهرًا لحث كير ستارمر وحكومة حزب العمال على وقف تسليح إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.