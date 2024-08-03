إيران تكشف طريقة اغتيال إسماعيل هنية.. "تنفيذ صهيوني بدعم أمريكي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "الحرس الثوري الإيراني" أسلوب العملية التي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

بيان الحرث الثوري الإيراني عن كيفية اغتيال هنية

جاء في بيان رقم 3 الصادر عن الحرس الثوري أن عملية اغتيال هنية جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الإدارة الأمريكية المجرمة.

وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية لاغتيال هنية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغراما تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد".

واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين للرد على اغتيال هنية".