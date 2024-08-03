حزب الله يعلن استهداف مبنى إسرائيلي في مستعمرة ميتات بالصاوريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، ظهر اليوم السبت، استهداف مبني في مستعمرة ميتات، تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن الهجمات على جنوب لبنان.

وقال حزب الله إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة ‏ميتات، مستخدمًا الأسلحة الصاروخية، مؤكدًا أنه حقق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي.

يذكر أن أعلن حزب الله اللبناني، ظهر اليوم السبت، استشهاد أحد عناصره المهمة في حركة المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي نزيه عبد علي "جون" مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وهددت إيران، اليوم السبت، بهجمات واسعة لـ حزب الله خلال الفترة القادمة، وذلك ردا على الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

حزب الله وضربات على إسرائيل



وأكدت إيران أن حزب الله سيختار المزيد من الأهداف والعمق ولن يقتصر رده على الأهداف والأدوات العسكرية، وذلك في رده على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الممثلية الإيرانية في تصريحات لوكالة مهر الإيرانية: "حتى اليوم، حزب الله كان يركز على الهجمات العسكرية، بمعنى أن العمليات اقتصرت على نقاط حدودية وأهداف ضحلة وعسكرية"، مشددةً على أن هجوم الكيان الصهيوني على ضواحي بيروت واستهداف مبنى سكني كان تجاوزا لهذه الحدود".



وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة ، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت.

وتعهّد نصر الله، بأن الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر مس بشرف إيران وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر أبريل الماضي.

يذكر أن طالبت وزارة الدفاع الإيرانية، من المواطنين عدم التقاط أي صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.



وذلك في إشارة إلى أن إيران بدأت تحركاتها العسكرية لتوجيه ضربة إلى إسرائيل.



التلفزيون الإيراني يبث نشيد الحرب بثا تلفزيونا إيرانيا، نشيد الحرب، وقال مذيع القناة الثالثة الإيرانية إنه خلال ساعات قليلة سيشهد سكان العالم مشاهد مثيرة.

في وقت سابق، أفادت مصادر إيرانية، بأن اعمل نقل وتحركات لـ الصواريخ الباليستية والفرط صوتيّة غربيّ البلاد.