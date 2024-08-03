مسؤولون أميركيون: تلقينا مؤشرات واضحة أن إيران سترد على اغتيال هنية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله مساء اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 ، إن الاستخبارات تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

كما نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين ووكلاءهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن الاستخبارات تتوقع شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل.

وفي ذات السياق قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، مضيفا أن خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن.

وأضاف أن واشنطن ركزت بشدة على محاولة منع حرب أوسع في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشدد سوليفان على أن بلاده والدول الأخرى عليها المشاركة في الجهود المشتركة لمنع حرب أوسع من خلال الردع والدبلوماسية وخفض التصعيد.

وأفاد بأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي قد يخلفه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدا أنه لا يريد التكهن.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي أيضا إن وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن المحتجزين هما السبيل لإنهاء الحرب في غزة .

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

المصدر : وكالات