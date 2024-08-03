وزير الصحة يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة التعاون في مجال التنمية البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشترك في القطاع الصحي والتنمية البشرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بمناقشة فرص التعاون المستقبلي في ملف التنمية البشرية، ورؤية الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الملف، والذي أكد اهتمامه الكبير بالتعاون مع مختلف الجهات وتبادل الخبرات لتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات وقطاعات العمل بالدولة المصرية.

وتابع "عبد الغفار"، أن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أكدت استعداد منظمات الأمم المتحدة لتقديم كل أوجه الدعم اللازم والاستشارات الفنية والدراسات اللازمة في مجال التنمية البشرية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة، حيث توافقا على عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة، خاصة بعد توسيع نطاق المؤتمر ليشمل التنمية البشرية.

وقال "عبد الغفار"، إن الاجتماع ناقش أيضًا سبل تقديم الدعم في مجال تنظيم الأسرة وتقديم الحوافز للفرق الطبية العاملين في المناطق النائية، لتحفيزهم وسد العجز في المناطق المحرومة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول استعرض ملامح برنامج الحكومة 2024-2026، بما في ذلك توسيع التغطية الصحية، وتمكين المرأة، والقضاء على البطالة، وتوطين صناعة الدواء.

كما استعرض الاجتماع نتائج قمة نظم الغذاء التي عُقدت في سبتمبر 2021، والتي حددت 5 أولويات رئيسية تستهدف معالجة قضايا الغذاء في مصر بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة.

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