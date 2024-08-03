حزب الله يقصف مبنًى إسرائيلي ‏بالأسلحة الصاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مبنًى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله ، في بيان ، إنه تمت إصابة المبنى بصورة مباشرة، مشيرا أيضا إلى استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أحد عناصرها هو علي نزيه عبد علي من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 418 قتيلا .

وأغارت طائرة حربية إسرائيلية على بلدة طيرحرفا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل واستهدفت الحي الغربي في محيط الجبانة والحي الجنوبي محيط البركة في البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.