رياح هابطة من السحب الرعدية| أمطار وسيول على هذه المناطق.. والأرصاد تكشف موقف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثف للسحب المتوسطة والمنخفضة الآن على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول وتكون رعدية.

وقالت الأرصاد، في تحديث لحالة الطقس قبل دقائق، إن الرياح الجنوبية تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من تأثيرها الرياح الهابطة من السحب الرعدية.

كما تستمر الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتابعت الأرصاد: وعلى النقيض تماما تشهد المدن المطلة على البحر المتوسط والقاهرة استقرارًا تامًا في حالة الطقس وأجواء خالية من السحب ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 36 درجة والرطوبة تقترب من 30%.

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