بـ"شنطة حشيش".. ليلة سقوط ديلر المنتزه في قبضة الشرطة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام.

تعود أحداث القضية رقم 8637 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات مزاولة المتهم "م.ع.م" سائق، مقيم محافظة المنوفية، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، فجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته حقيبة تبين أنها تحوي 50 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.