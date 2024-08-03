"سرايا القدس": تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة

أعلنت "سرايا القدس" في الضفة الغربية، أن "أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند"، مشددةً على أن " أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند".

كذلك أعلنت سرايا القدس أن "تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة".