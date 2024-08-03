أعلنت "سرايا القدس" في الضفة الغربية، أن "أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند"، مشددةً على أن " أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند".
كذلك أعلنت سرايا القدس أن "تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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