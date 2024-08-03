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"سرايا القدس": تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة

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أعلنت "سرايا القدس" في الضفة الغربية، أن "أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند"، مشددةً على أن " أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند".

كذلك أعلنت سرايا القدس أن "تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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