الخطوط الجوية الكويتية علّقت رحلاتها إلى بيروت لأجل غير مسمّى

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، تعليق رحلاتها من بيروت وإليها، اعتباراً من الاثنين المقبل إلى أجل غير مسمّى، وسط تزايد المخاوف من اتساع النزاع بين إسرائيل و"حزب الله".

وذكرت الشركة الكويتية، في بيان، أنها "ستشغّل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الرابع من آب، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة"، من دون تحديد مدة التعليق.

وأضافت أنه "سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات، أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية، أو التواصل عبر الواتساب".

وتتزايد المخاوف من اشتعال الوضع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وسط تأكيد إيران و"حزب الله" على حتمية الردّ.