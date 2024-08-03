الدفاع الروسية: القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محاور عدة".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الوزارة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، و3 مركبات قتالية للمشاة، منها 2 من طراز "برادلي"، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-36".

وأضافت "استهدفت وحدات من قوات مجموعة الشمال القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".