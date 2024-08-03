غارتان إسرائيليتان على حولا وعيتا الشعب وإطلاق قذيفة حارقة على أطراف شيحين

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا بلدتَي حولا وعيتا الشعب، كما تتعرّض بلدة حولا وأطرافها لقصف مدفعي إسرائيلي".
كما أطلقت المدفعيّة الإسرائيليّة قذيفةً حارقةً على أطراف بلدة شيحين في القطاع الغربي، ما أدّى إلى اشتعال النّيران.
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