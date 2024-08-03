قذيفة قصيرة المدى.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الحرس الثوري الإيراني، أن اغتيال هنية تم بإطلاق قذيفة قصيرة المدى تحمل رأسا حربيا وزنه نحو 7 كيلوجرامات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تحرك سفن حربية أمريكية في البحر المتوسط باتجاه سواحل إسرائيل للدفاع عنها حال التعرض لهجوم إيراني، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" .

هددت إيران دولة الاحتلال الإسرائيلى بعمليات خاصة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، وبحسب وكالة إيرنا أكدت البعثة الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أن الرد على الحادثة سيتم من خلال عمليات خاصة.