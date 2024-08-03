واشنطن ترسل حاملة طائرات وسفن حربية وسرب مقاتلات إلى الشرق الأوسط

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الدمام - شريف احمد - قررت الولايات المتحدة إرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية وسرب مقاتلات وسفن حربية إضافية إلى الشرق الأوسط مع استعداد المنطقة لانتقام إيراني في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران فجر الأربعاء الماضي.وربما تكون هذه أكبر حركة للقوات الأمريكية إلى المنطقة منذ الأيام الأولى لحرب غزة، عندما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مجموعتين من حاملات الطائرات الهجومية نحو الشرق الأوسط في تحذير علني للغاية للجماعات المسلحة الإقليمية بعدم توسيع نطاق القتال.وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة "سي إن إن" "لقد سمعنا المرشد الأعلى بصوت عال وواضح أنه يعتزم الانتقام لمقتل أحد قادة حماس في طهران، وأنهم يريدون شن هجوم آخر على إسرائيل... لا يمكننا أن نفترض أننا من المحتمل أن نكون ضحايا لهذا النوع من الهجمات، لذلك يجب علينا أن نتأكد من أن لدينا الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة".وأمر وزير الدفاع لويد أوستن يوم الجمعة المجموعة الهجومية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بأن تحل محل المجموعة الهجومية "يو إس إس تيودور روزفلت".