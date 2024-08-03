مدن كبرى في الصين تسجل درجات حرارة قياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت موجة حر في شرق الصين إلى صدور تحذيرات في شنغهاي، كما سجلت مدينة هانجتشو درجات حرارة قياسية، حيث واصل الطقس المتطرف اجتياح البلاد.

وأصدرت شنغهاي أعلى تحذيراتها من موجات الحر للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من مقاطعة بودونج 40 درجة مئوية. وأصدرت المدينة أول إنذار من الحر، بالفئة الحمراء هذا العام، أمس الأول الخميس، بعدما وصلت درجات الحرارة لمستوى مماثل.

وكانت درجات الحرارة أكثر ارتفاعا في هانجتشو، عاصمة إقليم تشجيانج، والتي تقع على بعد نحو 175 كيلومترا من شنغهاي.