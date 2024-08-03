آل الشيخ يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر الأوقاف في العالم الإسلامي

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرئيس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي, الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مدى يومين بدءا من يوم غد بمكة المكرمة, وبمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة حول العالم.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال للدورة الحالية, وأقر بالإجماع جدول أعمال المؤتمر التاسع، إلى جانب مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، والدورة القادمة (الخامسة عشرة) للمجلس التنفيذي من حيث الدولة المستضيفة, كما استمع إلى الدعوة التي قدمها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الشقيقة أحمد التوفيق وقرر المجلس تلبية الدعوة بانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس بالمغرب على أن يكون تحديد الموعد بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر.

وناقش الاجتماع آلية عمل المجلس, واستمع إلى العديد من الرؤى حول اقتراح موضوع المؤتمر القادم في دورته العاشرة وفق حاجات وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية وما يستجد على الساحة الإسلامية من قضايا، وتم عرض مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، وآلية موضوع المؤتمر العام العاشر، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بالمجلس لتطوير آلية عمله.

يذكر أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يضم في عضويته 8 دولٍ هي: السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان وغامبيا، والكويت، ومصر، والمغرب، وللمجلس منهجية واضحة ودقيقة للقيام بمهامه الموكلة إليه من حيث متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة له، وإعداد جدول أعمال المؤتمر والتقارير والأعمال المتعلقة به تمهيداً لعرضها عليه.