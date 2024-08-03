حزب الله يعلن استهداف موقع العاصي ومبنى لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمستعمرتي ميتات وأفيفيم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقع العاصي ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلى في مستعمرتي "ميتات وأفيفيم" ‏بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله" - في بيانات منفصلة أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - "إن الاستهدافات حققت إصابات مباشرة بتلك المواقع العسكرية الإسرائيلية".

وفي المقابل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب بصاروخ موجه، كما أطلق الاحتلال قذيفة حارقة على أطراف بلدة شيحين في القطاع الغربي، مما أدى إلى اشتعال النيران.

لبنان تنقل مراكز أمن حدودية مع إسرائيل لمناطق أمنة

أُخليت، اليوم السبت، مراكز تابعة لقوى الأمن في لبنان ببعض المناطق الحدودية المتقدمة مع إسرائيل، ونقلت عناصرها باتجاه مراكز أكثر أمانا.

لبنان تنقل مراكز الأمن الحدودية مع إسرائيل

وكشفت مصادر لموقع صحفي لبناني أن بعض هؤلاء العناصر باتوا متواجدين في نقاط أمنية بعيدة نسبيا عن نقاط القصف في لبنان.

وأضافت: "تتابع المديرية العامة لقوى الأمن الداخليفي لبنان يوميا مع عناصرها أحوالهم وحاجياتهم كما أنها تمدهم بأي شيء يحتاجونه وبسرعة قصوى".

ومن المتوقع في أعقاب الرد المنتظر ارتفاع مستوى الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الـله" في لبنان والتي قد تطال مناطق ونقاط على الجانبين ولم تكن على لائحة الاستهداف في الفترة التي سبقت اغتيال شكر.