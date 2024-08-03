سوريا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بالعاصمة الصومالية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سوريا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً سياحياً في العاصمة الصومالية مقديشو، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الصومال.

وقالت وزارة الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو واستهدف فندقاً سياحياً؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

وتقدمت سوريا بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسر الضحايا، ولحكومة الصومال الشقيقة، معربة عن وقوفها مع شعب الصومال في هذا الوقت العصيب.

كما أكدت سوريا تقديرها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.