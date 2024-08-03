الاحتلال يواصل قصف قرى وبلدات الجنوب في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة كفر كلا، وأطراف بلدة العديسة، وأطراف بلدتي مركبا وبني حيان.

وأشارت الوكالة إلى خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا، وفوق قرى (راشيا والبقاعين الغربي والأوسط) على دفعتين، وفي أجواء الجنوب، وعلى دفعتين.

لبنان تنقل مراكز أمن حدودية مع إسرائيل لمناطق أمنة

أُخليت، اليوم السبت، مراكز تابعة لقوى الأمن في لبنان ببعض المناطق الحدودية المتقدمة مع إسرائيل، ونقلت عناصرها باتجاه مراكز أكثر أمانا.

لبنان تنقل مراكز الأمن الحدودية مع إسرائيل

وكشفت مصادر لموقع صحفي لبناني أن بعض هؤلاء العناصر باتوا متواجدين في نقاط أمنية بعيدة نسبيا عن نقاط القصف في لبنان.

وأضافت: "تتابع المديرية العامة لقوى الأمن الداخليفي لبنان يوميا مع عناصرها أحوالهم وحاجياتهم كما أنها تمدهم بأي شيء يحتاجونه وبسرعة قصوى".

ومن المتوقع في أعقاب الرد المنتظر ارتفاع مستوى الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الـله" في لبنان والتي قد تطال مناطق ونقاط على الجانبين ولم تكن على لائحة الاستهداف في الفترة التي سبقت اغتيال شكر.