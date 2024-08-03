موسكو: توقيت الهجوم على جسر القرم مريب.. وتقدم على محاور عدة

ياسر رشاد - القاهرة - وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا توقيت الهجوم على جسر القرم الذي أعلن عنه رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني كيريلو بودانوف، بأنه "مريب".

وقالت زاخاروفا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم السبت "ما يثير الدهشة هو أنه حدد الإطار الزمني.. عدة أشهر لهجوم على جسر القرم"، كما وصفت التصريح بأنه "إرهاب في أنقى صوره".

وكان رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف قد أعلن، في وقت سابق، عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في أبريل الماضي، عن الإعداد لخطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم.. وفي مايو، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره "أحد الأهداف ذات الأولوية".

وميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "إن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية وتكبدها خسائر جسيمة على عدة محاور".

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، "أن وحدات من قوات مجموعة المركز واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، و3 مركبات قتالية للمشاة، منها 2 من طراز "برادلي"، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-36".

وتابعت: "كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية باستهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف"، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و4 شاحنات بيك آب، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل أد"، إلى جانب استهداف وحدات من قوات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر فائدة، للقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك".

وأوضحت أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بدونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 710 جنود ودبابة، و10 مركبات، بالإضافة إلى عدد من المدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة الميدانية.