سيناتور أميركي: لضرب حقول إيران النفطية من أجل منعها من الهجوم على إسرائيل

رأى السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، أن "أفضل طريقة لمنع التصعيد ضد إسرائيل، إظهار الاستعداد للهجوم على إيران"، معتبراً أن "تعريض حقول النفط الإيرانية للخطر قد يغير سلوكها ".

ولفت غراهام، الى أنه "من الجيد دائماً لأي إدارة أميركية أن تطمئن إسرائيل على أننا ندعمها ضد إيران ووكلائها وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة".

وأضاف "ومع ذلك، حان الوقت للحديث عن الهجوم عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم. إيران تتصرف بجنون في جميع أنحاء المنطقة" .

وقال "يجب أن يكون لإسرائيل كل الحق ليس فقط في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الإيرانية، بل وأيضاً في ضرب النظام بقوة. لدى آية الله وأتباعه مصدر واحد للدخل، مبيعات النفط والغاز".