أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "العدوان الإسرائيلي على بلدة دير سريان أدّى إلى استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 سنة، وجرح ستّة مدنيّين نُقل خمسة منهم إلى مستشفى الشّهيد راغب حرب وحالتهم مستقرّة، وجريح حالته متوسّطة نُقل إلى مستشفى النبطية الحكومي".

كانت هذه تفاصيل خبر مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و6 جرحى مدنيين في الغارة الإسرائيلية على دير سريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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