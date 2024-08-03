أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"العثور على قنبلة قديمة العهد على مقربة من مبنى سراي راشيا، وقد ضرب الجيش اللبناني طوقًا أمنيًّا في المحيط، وأجرى تحقيقًا وتفتيشًا ميدانيًّا، فيما عمل خبير عسكري على تفجير القنبلة في المكان نفسه".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العثور على قنبلة قديمة العهد قرب مبنى سراي راشيا والجيش فجرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.