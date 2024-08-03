قوى الأمن: توقيف 3 سوريين لسرقتهم نحو 1300 ليتر مازوت من مولّد في الربوة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 13:00 من تاريخ 202، ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر ​بكفيا​ في وحدة الدّرك الإقليمي، أنّ مجهولين أقدموا ليلًا على سرقة نحو 1300 ليتر مازوت من الموّلد العائد له في بلدة ​الربوة​- المتن؛ وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، توصّل عناصر المخفر إلى تحديد مكان تواجد السّارقين، وكامل هويّتهم. وتبيّن أنّهم يُدعون: "أ. أ." (مواليد عام 1999، سوري) الّذي كان قد أوقف سابقًا بتاريخ 2023-10-13 بجرم سرقة مازوت من المحلّة ذاتها، وإقامة غير مشروعة، وأودع الأمن العام بتاريخ 2024-06-19، ليعود ويدخل الأراضي اللّبنانيّة خلسةً، "م. ك." (مواليد عام 2004، سوري) و"ر. أح." (مواليد عام 2006، سوري)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-07-23، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهم في البلدة المذكورة أعلاه على متن سيّارة، بالتّنسيق مع عدد من المواطنين"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم جميعًا، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".