الجيش: توقيف 23 شخصًا أثناء تخطيطهم للتسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية في البيرة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة البيرة - الشمال، وأوقفت 4 مواطنين و19 سوريًّا أثناء تخطيطهم للتسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية|.
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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