شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 30 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 30 قتيلاً منذ الأسبوع الماضي.

وأفادت السلطات الباكستانية في بيان، أن مدينة لاهور ثاني أكبر المدن وعاصمة إقليم البنجاب والمناطق المحيطة بها كانت الأكثر تضرراً من الأمطار الحالية. انهيارات أرضية وشهدت المدينة هطول أمطار بمعدلات لم تشهدها منذ أكثر من أربعة عقود.

وأضافت السلطات أن الأمطار الغزيرة صاحبتها فيضانات وانهيارات أرضية على مدى الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمتضررين.