انفجار قرب سفينة شرق عدن اليمنية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن انفجاراً صغيراً وقع بالقرب من سفينة على بُعد 170 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن اليمنية، حيث يستهدف الحوثيون السفن التجارية تضامناً مع الفلسطينيين، حسب زعمهم.

حدثت جنوب غربي مدينة عدن

وكانت الهيئة قد قالت في البداية إن الواقعة حدثت جنوب غربي مدينة عدن، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الهيئة في تقرير نقلاً عن ربان السفينة «إم. في. جروتون»: «رصد فريق أمني مسلح انفجاراً صغيراً بالقرب من السفينة».

وأكد ربان السفينة أنه لم تقع أضرار، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وإذا أعلن الحوثيون مسؤوليتهم، فستكون هذه الواقعة هي الأولى لهم منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية ضد الجماعة في ميناء الحديدة، الشهر الماضي.

وتواجه حركة الملاحة الدولية في المنطقة تهديدات، منذ نوفمبر ، بسبب تعرض الحوثيين للسفن المارة.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة «حماس».