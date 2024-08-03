عاجل.. هجوم سيبراني يستهدف مطار حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إسرائيل قبل قليل عن هجوم سيبراني شل مطار حيفا، اسفر عنه توقف في جميع الرحلات.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..



صاروخ إسكندر الروسي

استلمت إيران صاروخ إسكندر الروسي، وهو قادر على الإشتباك مع النيران المعادية كصواريخ الدفاعات الجوية ومنظومات الدفاع المضاد للصواريخ.

وفي السطور التالية قدرات صاروخ إسكندر الروسي:



القدرة العالية على الإشتباك مع القاذفات الجوية من خلال الحركة والثبات ومناطق التوقف خلال العمليات العسكرية.



ضرب مراكز وعقد الاتصالات.

التأثير القوي والمباشر على القدرات المدنية وشلها عن تقديم أي معونة للقوات العسكرية.

أعلى درجات الدقة والتأثير في الأهداف المختلفة.



إمكانية حجب التحضير لضربات مؤثرة في العمق الإستراتيجي للعدو إذ إن قصر زمن تحوله للوضع القتالي يعتبر من أهم الميزات العملية للمنظومة.



تقدير ذاتي لكمية الوقود وإحداثيات منطقة مروره خلال طيرانه تجاه الهدف.

ضمان إطلاق الصواريخ وبلوغها أهدافها بأقل نسبة خطأ ممكن.



القدرة على التكتيك والمناورة العالية باستخدام العربات القتالية التي تنصب عليها الصواريخ والتحول للوضع القتالي من خلال الحركة للقوات البرية.



التشغيل الآلي للصواريخ يتيح التعامل الفوري مع البيانات والمعلومات الإستخباراتية خاصة أثناء عمليات نشر الصواريخ.



سهولة التشغيل مع وقت أطول لإجراء عمليات الصيانة وهذه تحسب للمنظومة كأحد أهم عوامل التميز والنجاح.