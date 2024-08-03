وزارة الرياضة السعودية تعلن استضافة الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات نوفمبر 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات 2025م، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025م، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، بالتعاون مع بطولة العالم للراليات (WRC)، إذ جرى الكشف عن المواعيد كجزءٍ من الإعلان الرسمي لبطولة العالم للراليات، والتي وقّعت المملكة على استضافتها لعشر سنواتٍ مقبلة.

وستنطلق البطولة العالم للراليات (WRC 2025) في 23 يناير المقبل عام 2025، وتحديداً برالي مونت كارلو، وستنتقل البطولة بعد ذلك إلى أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، قبل الوصول إلى المملكة، تحت مسمى "رالي السعودية"، لتصبح بذلك أكبر روزنامة في البطولة منذ عام 2007م.

وتمتاز النسخة الأولى من "رالي السعودية" بإقامته عبر ثلاثة تضاريس مختلفة، فيما ستحتضن المملكة جولات الاختبار التحضيرية للبطولة، في الفترة من 21 إلى 22 فبراير المقبل، في واحد من أكثر السباقات قوةً؛ نظراً لتنوعه.

من جهته أوضح الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل؛ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "أن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ما كان له الأثر البالغ في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية في عالم المحركات".

وعبر عن سعداته بإقامة السباق الأخير من بطولة العالم للراليات 2025 في المملكة العربية السعودية، إذ تعد مناسبة تاريخية، ومؤشراً إيجابياً، يؤكد التطور كمركزٍ رئيس لرياضة المحركات على الساحة العالمية، وموطناً مثالياً جديداً لها.

يذكر أن جدول العالم للراليات (WRC)، يتضمن 14 جولة، فيما تعكس استضافة المملكة لفعاليات الرالي، قدرتها على احتضان أكبر الأحداث والفعاليات العالمية، ضمن أهدافها الرامية لأن تكون وجهةً رياضيةً عالمية، وتجسيداً لرحلة التطور التي يعيشها القطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.