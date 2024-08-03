الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ، يحلق فوق القطاع الغربي لجنوب لبنان، على علو منخفض .

وشن الطيران الإسرائيلي أربع غارات جوية، مستهدفا بلدة كفركلا في لبنان.

حالة استنفار في خليج العقبة

افادت وسائل إعلام أردنيّة، بأن سفن "إسرائيليّة" تحمل انظمة دفاع جوي في حالة استنفار في خليج العقبة .

حالة تأهب قصوى في إسرائيل



حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني محتمل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "حالة من التأهب القصوى تسود البلاد تخوفًا من رد إيراني قوي على اغتيال هنية"، حيث أوضحت التقديرات الإسرائيلية أنه "ستكون هناك محاولة إيرانية لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل، وأن الموقف داخل إسرائيل نفسها يقضي الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة".