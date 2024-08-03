إيران تنشر منطومة الحرب الالكترونية الروسية Murmank-BN  في أنحاء البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم الجيش الايراني منطومة الحرب الالكترونية الروسية Murmank-BN وتم نشر المنظومة اليوم في انحاء ايران .

معلومات عن المنظومة :



منظومة حرب الكترونية روسية، من تصميم وصناعة شركة KRET ودخلت الخدمة في روسيا عام 2014 و تم تركيبها في نطاق الكرملين الروسي فور دخولها الخدمة .

تم تصميمها بشكل اساسي للتشويش وانهاء اي اتصال راداري عبر الموجات الراديوية عالية التردد HF الخاصة بالNATO وبالاخص نظام الاتصال بعيد المدى الخاص بالولايات المتحدة الامريكية HFGCS مع القدرة على التشويش على الموجات القصيرة .

تغطي من 3 الى 30 ميغا هيرتز وهي الترددات التي يتم استخدامها للتواصل ونقل المعلومات بشكل اساسي بين الاقمار الصناعية والمقاتلات والقطع البحريةوبالاخص مقاتلة F-35 .

المنظومة الواحدة مكونة من عربة قيادة وعمليات ومولد اضافي و اربع عربات تحمل كل عربة منها اربع هوائيات بطول 32متر للهوائي الواحد (16هوائي للمنظومة كاملة) قادرة على التشويش بدائرة قطرها 8000كم بالحالة الطبيعية مع تقارير تشير ان المنظومة بشكل كامل قادرة على تغطية مساحة تصل 640.000 كم مربع بعد تشغيل المنظومة على عربة التزويدبالطاقة التي تعطيها قوة 400 كيلو واط .

يمكن لكل عربة تشويش العمل بشكل منفصل او بشكل تشاركي، مع قابلية للعمل لمدة 72 ساعة بشكل متواصل دون توقف، مع القدرة على الكشف والتشويش اليا دون تدخل الطاقم

وكانت روسيا استخدمت المنظومة في محيط البحر الاسود وسبب تعطل بانظمة الاتصال الخاصة بالمقاتلات الامريكية القريبة.