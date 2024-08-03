مصرع شاب غرقًا في مياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا، خلال استحمامه في مياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت وصول "إبراهيم.ت.م"، 23 عامًا، ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، إلى مشرحة مستشفى بلطيم جثة هامدة جراء غرقه في مصيف بلطيم.

وكشفت التحقيقات الأولى، أن الشاب خلال استحمامه في مياه البحر المتوسط في شاطئ السلام بمصيف بلطيم لقى مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع الأمواج، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.