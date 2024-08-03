انهيار منزل الساحل.. مصدر يكشف حصيلة وأسماء الضحايا وحالة الناجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:



كشف مصدر مطلع حصيلة انهيار عقار مكون من 5 أدوار بمنطقة الساحل شمال القاهرة اليوم السبت.

قال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع ندى محمود 15 سنة، ياسر محمد عواد 38 سنة وهالة محمد 70سنة تم إيداعهم ثلاجة معهد ناصر.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أنه تم إنقاذ 6 أشخاص أحدهم من الأهالي أصيب في أثناء المساعدة في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ويدعى إسلام عتريس 17 سنة وحجاج محمد 54 سنة تصادف تواجده أمام العقار المنهار.

وأصيبت أية رأفت 23 سنة بكسور متفرقة، عبد الرحمن محمد 60 سنة بكسر بالساق اليمنى، سحر عبد السميع 28 سنة كسور متفرقة وتم نقلهم إلى معهد ناصر للعلاج.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قس مشرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل خلف مستشفى الرمد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري مدعومًا بالمعدات اللازمة بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي انهيار منزل رقم 28 شارع الشهيد صلاح حنفي المكون من 5 طوابق.

قوات الحماية المدنية عززت من تواجدها بموقع الحادث بحثًا عن مفقودين تحت الركام فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة عمليات البحث والإنقاذ.