صور| "النساء على الشط والرجال في النيل".. فرق الإنقاذ النهري بالغربية تواصل البحث عن طفلة "كفر حانوت" الغارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الغربية جهودها بالتعاون مع بعض الأهالي، لانتشال جثمان طفلة سقطت أمس الجمعة بفرع نهر النيل المار بقرية كفر حانوت التابعة لمركز زفتي محافظة الغربية، أثناء لعبها بالقرب من منزل أسرتها.

وكان اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بغرق طفلة 11 سنة، وكشف مصدر بمديرية الأمن، أن الطفلة سقطت ظهر أمس الجمعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، ولم يعثروا على الجثمان حتى الآن، لذا جرى تكثيف أعداد قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفلة.

فى السياق ذاته سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر حانوت، الذين ينتظرون انتشال الطفلة الغارقة من المياه لتشييع جثمانها لمثواه الأخير.