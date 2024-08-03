شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة مساعدات بقنا ضمن فعاليات "إيد واحدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات بمحافظة قنا ضمن فعاليات حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر والهلال الأحمر المصري.



شملت القافلة عددًا من الأنشطة من بينها قافلة طبية لـ10 تخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج بشكل مجاني، كما تم تنظيم معرض للملابس وتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية على المستفيدين بالمحافظة.



وخلال القافلة نظمت صناع الحياة كرنفال فرحة للأطفال وحملات تبرع بالدم وتوعية بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، استفاد من خدمات القافلة أكثر من 3000 مستفيد وذلك بمشاركة 150 من متطوعي صناع الحياة.

جانب من القافله



قافله طبيه



متطوعى التحالف



خلال القافله



القافله الطبيه



الكشف على المرضى