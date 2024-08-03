شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسئلة مهمة بشأن تملك شقة أو أرض فى وحدات الإسكان الاجتماعي.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو عايز تتملك شقة أو أرض فى برنامج الإسكان الاجتماعى.. 8 أسئلة وإجاباتها حول شروط وقيود التنازل عنها وجهة تحريك الدعوى الجنائية"، استعرض خلاله حزمة من الإسئلة وإجاباتها بشأن تملك شقة أو أرض فى وحدات الإسكان الاجتماعي، أبرزها أنه لا يجوز التنازل عن الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استلامها واستخدامها على نحو منتظم ودائم خلال تلك المدة، ومن باع الوحدة أو تنازل عنها قبل مضى 5 سنوات من تاريخ استلامها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ومن وقت لآخر تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب، وذلك في محاولة للنهوض بالمستوى المعيشى بالأسرة المصرية، والوقوف إلى جانب الشباب لحل أزمة الشقق الذى وصلت لأسعار جنونية في ظل المستوى المعيشى المرتفع، حتى جاء دور الدولة لحل هذه الأزمات، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ويشغل بال الكثيرين ما المدة المقررة لضمان استعمال الوحدة السكنية؟

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها التي تهم المواطن العادى بشأن دعم نشاط التمويل العقاري، أبرزها.. ما المدة المقررة لضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى؟ وماذا لو صدر تصرف في الوحدة أو الأرض قبل انتهاء المدة؟ وهل يجوز للشهر العقاري إجراء توكيلات أو تنازلات علي الوحدات أو الأراضي التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي؟ وما عقوبة كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو عايز تتملك شقة أو أرض فى برنامج الإسكان الاجتماعى.. 8 أسئلة وإجاباتها حول شروط وقيود التنازل عنها وجهة تحريك الدعوى الجنائية.. لا يجوز التنازل عن المسكن إلا بعد 5 سنوات.. وشرط مانع من التصرف فى الوحدة

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