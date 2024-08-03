أشار وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش، الى أنني "أدعم موقف رئيس الوزراء الملتزم بالشروط والمبادئ الضرورية لأمن إسرائيل ولتحقيق النصر وعودة المخطوفين، وأدعمه في مواجهة الضغوط التي تمارس علينا في الداخل والخارج للاستسلام".
ورأى سموتريتش، أنه "ينبغي ممارسة الضغط فقط على حماس وقادتها الذين ما زالوا على قيد الحياة"، مضيفاً "إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش: إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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