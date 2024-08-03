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سموتريتش: إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم

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أشار وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش، الى أنني "أدعم موقف رئيس الوزراء الملتزم بالشروط والمبادئ الضرورية لأمن إسرائيل ولتحقيق النصر وعودة المخطوفين، وأدعمه في مواجهة الضغوط التي تمارس علينا في الداخل والخارج للاستسلام".

ورأى سموتريتش، أنه "ينبغي ممارسة الضغط فقط على حماس وقادتها الذين ما زالوا على قيد الحياة"، مضيفاً "إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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