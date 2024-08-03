سموتريتش: إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم

أشار وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش، الى أنني "أدعم موقف رئيس الوزراء الملتزم بالشروط والمبادئ الضرورية لأمن إسرائيل ولتحقيق النصر وعودة المخطوفين، وأدعمه في مواجهة الضغوط التي تمارس علينا في الداخل والخارج للاستسلام".

ورأى سموتريتش، أنه "ينبغي ممارسة الضغط فقط على حماس وقادتها الذين ما زالوا على قيد الحياة"، مضيفاً "إن صحت التسريبات المتداولة حول قادة في المؤسسة الأمنية لا يؤيدون سياستنا فمرحبا باستقالتهم".