هيئة البث الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بـ"حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل"، لافتةً الى أن "التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل".

وذكر الهيئة، ان "الموقف في إسرائيل هو الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة".