مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة 60 آخرين بقصف إسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 17 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة 60 آخرين بجروح منها إصابات خطيرة، إثر قصف الطّيران الإسرائيلي مدرستَي الحمامة والهدى اللّتين تأويان نازحين، في حي الشيخ رضوان غرب مدينة ​غزة​".

وهذه ليست المرّة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأوّل 2023، الّتي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مراكز أو مدارس تأوي نازحين، إذ قُتل مئات الفلسطينيّين في الاستهدافات السّابقة، وكان آخرها مقتل 15 شخصًا مساء الخميس الماضي، في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مدرسة تأوي نازحين في حي الشجاعية شرق غزة.