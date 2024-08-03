"حماس": باشرنا بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتنا لاختيار رئيس جديد للحركة

أعلنت حركة "حماس"، أنها "باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها لاختيار رئيس جديد للحركة".

وكان حرس الثورة الإيراني قد أعلن نبأ سقوط هنية، في اغتيالٍ إسرائيلي، استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 تموز الفائت.

وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد لقاء جمعه مع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، وبعد ساعات على اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين.

واليوم، أصدر حرس الثورة، البيان رقم ثلاثة، بشأن ملابسات "العملية الإرهابية الصهيونية التي أدّت إلى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية". وأشار إلى أنّ هذه العملية جرت عبر "إطلاق مقذوف قصير المدى، برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات، من خارج محيط مكان استقرار الضيوف".

وشدّد على أنّ "الثأر لدماء "لشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي، وأنّ الكيان الصهيوني الإرهابي، سيعاقب بالتأكيد على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية عقاباً شديداً في الزمان والمكان والطريقة المناسبة".