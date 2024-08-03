ميشال عون: آلان عون ارتكب أخطاءً وقام بأمور تنقض سياسة "التيار" وأنا موافق على فصله

أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الى أن "كل تجمع بشري اينما كان تحصل فيه اخطاء، واذا لم تتخذ اجراءات تمنع هذا الامر طبعاً (يفرط)، وتصبح تحركه المصلحة الفردية".

ولفت عون، في حديث عبر الـ"OTV"، الى أن "طالما الانضباط قائم في "التيار الوطني الحر"، وان كان ترك البعض او تُرّكوا، فلا خطر عليه، بل يكون هناك خطر عند ترك الاخطاء تتراكم".

وعن موضوع فصل النائب آلان عون، أوضح أن "هناك استمرارية كافية من بقاء المؤسسين في التيار، الذين لم يتوانوا ابداً بأي لحظة عن القيام بأي شيء، وخصوصاً اليوم حيث ان الذين يستلمون ادارة التيار يتمتعون بالكفاءة بما فيه الكفاية".

وأكد أن "لا انقسام في التيار، بل بعض المنتسبين لديهم طموحات خارج التيار، وهذا ما يجعل المسؤولين فيه يقولون لهم حققوا طموحاتكم، ولكن لوحدكم، ولا تسخّروا التيار لكم، ولا تستخدموه بهذا الموضوع؛ لأن للتيار سياسته وهو ليس للإيجار".

ورأى عون أن "ما يجري في التيار اليوم امر طبيعي، فعدما تقول مجموعة كبيرة ستحصل خلافات، وهناك من اعتقدوا انهم محظيون وسيحصلون على شيء، لكن يجب ان يكون لدى كل من في التيار القليل من التنازل الشخصي كي ينجح، والتيار الناجح هو الذين يكون اعضاؤه متجردين عن المنفعة الشخصية".

واعتبر أن "دائماً في الشجرة هناك اغصان ضعيفة واخرى قوية. القوية تتركها تنجح وتكبر والضعيفة يتم تشحيلها"، مشدداً على أنه "لا يحق للنائب في التيار الا يلتزم قرار التيار بمرشح رئاسة الجمهورية، فهذا امر اساسي وجوهر التيار ان يكون رزمة قضبان وليس قضيباً واحداً".

وعن تمادي أو استقالة نواب بـ"التيار" بعد فصل آلان عون، قال "هذا خطير لكن الاخطر أن يبقوا سوياً"، مضيفاً "قلنا بالالتزام بتوجيهات التيار والتوجيهات التي تمر برئيس التيار".

وأضاف "طبعا انا موافق على القرار الذي صدر بفصل النائب آلان عون، فأنا هنا لأساعد التيار لتبيان الحقائق اولاً واخيراً، فهو قام بأمور تنقض ​سياسة​ التيار ولا يريد الالتزام بتصحيحها"، موضحاً أن "عون ارتكب عدة اخطاء، والحكم داخلي في التيار وطبعا القرار مرّ عبري من خلال مجلس الحكماء بنهاية جمع الاخطاء وعدم قبول الملاحظات والتفرد بأشياء تضر بالتيار".

وتابع "لا احد يفصل من التيار بلا اسباب، ونحن نتحدث عنها، فهناك تيار وسياسة للتيار لا يمكن الخروج عنها، والا لا يعود الشخص من التيار بل يصبح من الافراد. اذا كان هناك من انتقاد فيجب ان يقال بالداخل، واي امر آخر غير مقبول".

وتوجه عون الى من وصف التيار بسرطان لبنان، بالقول "الله يشفيه ويوجه له الخير ليبقى بصحة جيدة ليقوم بواجباته".